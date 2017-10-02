Путин направил 53 млн рублей на развитие культуры в Бурятии

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Улан-Удэ, 2 октября. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что по приказанию президента Владимира Путина в 2017 года учреждения культуры в Республике Бурятия получат дополнительные 53 млн рублей из резервного фонда президента РФ.

Большая часть этих денег будет направлена на ремонт и благоустройство «Дома культуры имени А. П. Вагжанова» в Улан-Удэ. В рамках проекта здание культурно-досугового центра будет реконструировано с благоустройством территории вокруг него. На проект выделено более 42 млн рублей.

Кроме того, в рамках развития культуры в Бурятии 3 млн рублей из президентского фонда выделены на закупку музыкальных инструментов для Бурятского республиканского хореографического колледжа — на эти деньги будут куплены семь учебных пианино и баян. Дополнительные 7,5 млн рублей получит также бурятский колледж искусств имени Чайковского, где закупят два концертных рояля, концертный баян, аккордеон и ударные инструменты.