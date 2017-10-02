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Россия
ВКС РФ нарастили объемы подготовки военных летчиков
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    ВКС РФ нарастили объемы подготовки военных летчиков

    8:02  2 Октября 2017
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    ВКС РФ нарастили объемы подготовки военных летчиков

    Москва, 2 октября. В ближайшие пять лет высшие военные учебные заведения будут готовить до тысячи летчиков в год. Об этом со ссылкой на главкомат ВКС РФ сообщают «Известия».

    Чуть более 600 пилотов в год будет выпускать Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. В 2017 году училище выпустило немногим более 60 военных летчиков. Несколько сотен специалистов каждый году будут выпускать филиалы военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Сызрани и Челябинске.

    Параллельно с увеличением количества подготавливаемых пилотов, более интенсивной станет летная подготовка. Теперь каждый выпускник учебного заведения будет иметь не 60, а 90 часов налета.

    Издание отмечает, что увеличение количества подготавливаемых летчиков связано с более интенсивным использованием авиации, созданием новых авиационных частей и поступлением на вооружение новых самолетов.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #вкс рф #подготовка #летчики
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