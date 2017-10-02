ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

В Избранное

Симферополь, 2 октября. Деятельность запрещенной в России религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» была пресечена в Крыму сотрудниками ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Республике Крым, возбуждено уголовное дело по части 1, 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Отмечается, что операция проводилась совместно с МВД по Республике Крым. Силовики пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», которая запрещена на территории России.