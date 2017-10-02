В России могут начать штрафовать родителей, чьи дети покупают алкоголь и табак

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Москва, 02 октября. Общественники предложили обложить штрафами родителей, чьи несовершеннолетние дети покупают в магазинах алкоголь и табак.

Как сообщает RT, с такой инициативой выступили в правозащитной организации «Коллективная защита», таким образом предложив разделить ответственность за правонарушение между продавцами и родителями тех, кому не исполнилось 18 лет.

«Продавцы физически не могут при большом потоке покупателей у всех спрашивать паспорт. Всегда имеет место человеческий фактор. Поэтому ответственность должна быть обоюдной — и для продавца, и для несовершеннолетнего покупателя», — пояснил адвокат Марат Аманлиев.

По мнению юриста, отсутствие какого-либо наказания за покупку алкогольной и табачной продукции со стороны государства дает подросткам ощущение вседозволенности и безнаказанности.

К слову, в Государственной думе готовы поддержать инициативу общественников. Так, если депутаты одобрят поправки в КоАП, то с родителей или иных законных представителей ребенка планируется взыскивать от 3 до 5 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас за продажу спиртного несовершеннолетнему для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тыс. При повторном нарушении продавцу грозит привлечение к уголовной ответственности.