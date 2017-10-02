Российский ученый и лауреат премии Филдса Воеводский скончался в США

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Вашингтон, 2 октября. Российский математик Владимир Воеводский скончался на 52 году жизни в США. Как сообщается на сайте Института перспективных исследований в Принстоне, Воеводский сделал весомый вклад в развитие математической науки. Он заслужил множество наград, в том числе медаль Филдса.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, коллеги отзываются о нем как об экстраординарном и самобытном математике.

Как пишет URA.RU в последние годы ученый трудился в области алгебраической геометрии.