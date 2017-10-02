В Дагестане ответным огнем уничтожены напавшие на силовиков боевики

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Махачкала, 2 октября. В Дагестане в перестрелке с силовиками ликвидированы два боевика. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает ТАСС.

Боевиков ликвидировали в Бабаюртовском районе Дагестана.

«В ночь на понедельник силовики в рамках мероприятий по поиску боевиков и их пособников пытались остановить для проверки автомобиль недалеко от населенного пункта Качалай Бабаюртовского района Дагестана», — цитирует сообщение источника агентство.

По данным издания, боевики открыли огонь по силовикам, после чего были ликвидированы. По предварительным данным при них было обнаружено табельное оружие убитого 30 сентября в Кизлярском районе республики участкового.

Агентство сообщает, что режим контртеррористической операции был введен накануне в Бабаюртовском и Кизлярском районах Дагестана после убийств полицейских.