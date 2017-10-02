Российские инженеры разрабатывают СВЧ-пушки для авиации

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Москва, 2 октября. В настоящее время российская оборонная промышленность активно занимается разработкой различных систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления. В числе прочих образцов ВПК занимается разработкой так называемой СВЧ-пушки — направленного излучателя высокой мощности, который способен выводить из строя электронные компоненты вражеской техники.

Разработка СВЧ-пушек ведется в различных направлениях, а занимается этим в России, прежде всего, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Специалисты отмечают, что одну из сложностей при разработке направленного радиоэлектронного оружия представляет его опасность для человека — для того, чтобы оснастить направленным излучателем перспективный российский истребитель шестого поколения, потребуется установка дополнительной защиты для кабины пилота, что существенно ухудшит боевые характеристики самолета, отмечает «Военное обозрение».

Более перспективным вариантом для авиации стало бы использование оснащенного СВЧ-пушкой беспилотника — однако устройство имеет немалый вес, а российская промышленность на данный момент не освоила производство тяжелых ударных дронов. Впрочем, к тому моменту, когда появятся первые серийные образцы СВЧ-оружия, уже могут появиться первые российские тяжелые БПЛА.

Параллельно ведутся работы по созданию защиты от СВЧ-оружия. Их основной принцип — фильтрация поступающего на устройство сигнала, что позволяет исключить возможность перегрузки и сгорания цепей электроники.

Тем временем российская «Объединенная приборостроительная корпорация» уже успела представить перспективный вариант сухопутной СВЧ-пушки на базе комплекса «Бук». Утверждается, что такая система способна поражать цели на расстоянии в 10 км.