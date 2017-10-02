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В России могут разрешить выездную регистрацию брака
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    В России могут разрешить выездную регистрацию брака

    7:30  2 Октября 2017
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    В России могут разрешить выездную регистрацию брака

    Москва, 02 октября. Государственную регистрацию брака в России можно будет проводить вне стен ЗАГСа. Подобную инициативу озвучил депутат Госдумы Евгений Марченко.

    «На сегодняшний день выездная регистрация брака предусмотрена лишь законодательством Москвы, в то время как в других регионах страны государственная церемония бракосочетания в торжественной обстановке осуществляется только в помещениях органов ЗАГС», — цитирует парламентария RT.

    Марченко, дабы уравнять права москвичей и провинциалов в этом вопросе, предложил внести изменения в ФЗ «Об актах гражданского состояния», согласно которым региональные власти самостоятельно смогут выбирать места для проведения торжественных церемоний.

    Как считает Евгений Марченко, установленная на федеральном уровне возможность выездной регистрации брака повысит спрос на свадебный туризм в России, что благотворно повлияет на экономику страны в целом.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #госдума #брак #законы
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