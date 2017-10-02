Украинские силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 2 октября. Украинские силовики за прошедшие сутки 11 раз нарушили «режим тишины» и обстреляли территорию Луганской народной республики.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, киевские военные применили разное вооружение, среди которых минометы калибра 82 миллиметра, автоматический станковый гранатомет, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ВСУ вели огонь по позициям Народной милиции в населенных пунктах Желобок, Фрунзе, Калиновка, Сокольники, Красный Яр, Михайловка и Желтое. Как отметили в ведомстве, жертв, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Напомним, как писало РИА Новости, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «школьном перемирии».