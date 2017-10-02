Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
В России могут начать штрафовать родителей, чьи дети покупают алкоголь и табак
Новороссия
Украинские силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    7:29  2 Октября 2017
    31

    Украинские силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 2 октября. Украинские силовики за прошедшие сутки 11 раз нарушили «режим тишины» и обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, киевские военные применили разное вооружение, среди которых минометы калибра 82 миллиметра, автоматический станковый гранатомет, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    ВСУ вели огонь по позициям Народной милиции в населенных пунктах Желобок, Фрунзе, Калиновка, Сокольники, Красный Яр, Михайловка и Желтое. Как отметили в ведомстве, жертв, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

    Напомним, как писало РИА Новости, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «школьном перемирии».

    Украинские силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
    #днр #донбасс #обстрел #лнр #режим тишины #украинские силовики
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106318

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29747

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43861

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24839

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9358
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        807
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        273
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        2087
        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        13:27   1 Октября 2017
        1005