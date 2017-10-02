Первый министр Шотландии раскритиковала Джонсона за «постыдно слабое» заявление по Каталонии

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Эдинбург, 2 октября. Первый министр Шотландии Никола Стерджен раскритиковала «постыдно слабое» заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о ситуации в Каталонии. Свою позицию Стерджен изложила в микроблоге в социальной сети Twitter.

«Заявление МИД Великобритании по Каталонии является постыдно слабым. Настоящий друг Испании сказал бы им, что сегодняшние действия ошибочны и наносят ущерб», — написала первый министр Шотландии.

Statement from @foreignoffice on #Catalonia is shamefully weak. A true friend of Spain would tell them today’s actions wrong and damaging. pic.twitter.com/bBnCmn5BWw — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 1, 2017

Недовольство Николы Стерджен вызвало заявление Джонсона, в котором тот назвал референдум в Каталонии делом правительства и народа Испании, и отметил важность соблюдения испанской конституции.

Напомним, референдум о суверенитете Каталонии состоялся 1 октября. Около 90% участников плебисцита проголосовали за отделение от Испании, сообщает RT.