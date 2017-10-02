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Автомобиль протаранил детский развлекательный центр в Нью-Йорке, есть пострадавшие
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    Автомобиль протаранил детский развлекательный центр в Нью-Йорке, есть пострадавшие

    7:28  2 Октября 2017
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    Автомобиль протаранил детский развлекательный центр в Нью-Йорке, есть пострадавшие

    Нью-Йорк, 2 октября. Не справившийся с управлением автомобилист в Нью-Йорке врезался в здание детского развлекательного центра в Бронксе, в то время как там проходила вечеринка в честь дня рождения одного из детей. Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшего днем в воскресенье.

    За рулем автомобиля, который въехал в детский центр Baby Power Forever Kids, был 61-летний местный житель. К счастью, отмечает «Газета.ru», автомобиль повредил только нижнему этажу двухэтажного детского центра — в результате инцидента не пострадал никто из детей, игравших на втором этаже. 

    Одной из пострадавших оказалась владелица центра, которая находилась на своем рабочем месте — въехавший автомобиль раздавил половину ее стола. Все трое пострадавших получили серьезные травмы, однако медики заявили, что их жизни вне опасности. В полиции отметили, что водителю придется предстать перед судом после такого серьезного инцидента.

    Автор: Валентин Меликов
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