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Родстер «Крым» будет выпущен в трех ценовых категориях
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    Родстер «Крым» будет выпущен в трех ценовых категориях

    7:08  2 Октября 2017
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    Родстер «Крым» будет выпущен в трех ценовых категориях

    Москва, 02 октября. Презентованный на днях российский кабриолет «Крым» выйдет на рынок сразу в трех ценовых категориях. 

    Об этом сообщает телеканал «Звезда», по данным которого дизайнеры родстера трудятся над созданием трех версий автомобиля — VIP, средней ценовой категории и бюджетной версии.

    Родстер «Крым» будет выпущен в трех ценовых категориях

    При этом, как уточняют конструкторы, на всех версиях автомобиля двигатель размещен перед задней осью, то есть точно так же, как у тех же Porsche Boxster  и Lotus, в связи с чем «Крым» можно сравнить с гоночным болидом.

    Добавим, что пока речи о точной стоимости разных версий российского кабриолета не идет. Серийное производство авто может начаться в течение двух лет, и цена его будет, как минимум, 650 тысяч рублей.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #крым #автомобили #родстер
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