Российские регионы гасят долги

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Москва, 2 октября. Минфин России запускает комплексный план действий для снижения долга регионов перед банками.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на директора департамента межбюджетных отношений ведомства Ларису Ерошкину, в план входит объявленная российским президентом Владимиром Путиным программа реструктуризации кредитов, которая в следующие два года должна сэкономить субъектам 428 миллиардов рублей. Также ожидается упрощение доступа к дешевым бюджетным кредитам и дополнительная денежная помощь на 74 миллиардов рублей для тех субъектов, которые вынуждены взять заем в банках.

Ерошкина уточнила, что за 2017 год долг регионов перед банками сократился на 231 миллиард рублей и приблизился к 1 триллиону рублей.