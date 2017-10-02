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Рентабельность российских банков выросла после зачистки, проведенной ЦБ
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    Рентабельность российских банков выросла после зачистки, проведенной ЦБ

    7:10  2 Октября 2017
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    Рентабельность российских банков выросла после зачистки, проведенной ЦБ

    Москва, 2 октября. По мнению аналитиков банковского сектора, политика зачистки, проводимая Центробанком, позволила улучшить средние финансовые показатели российских банков, повысить их рентабельность и вывести с рынка банки, которые использовали непрозрачные схемы. При этом постепенно процесс отзыва лицензий у российских банков замедляется и ЦБ начинает чаще прибегать к процедуре санации.

    «Прореживание» банков улучшило качество активов и их рентабельность, — уверены эксперты из Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. — Недобросовестные банки уходят, а вместе с ними покидают рынок и их недобросовестные компании-клиенты».

    Рентабельность российских банков выросла после зачистки, проведенной ЦБ

    Как отмечают «Известия», рентабельность активов банковского сектора в России в 2017 году выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом — с 0,6% до 1,7%. Госбанки при этом продемонстрировали рост выше, чем в среднем по банковскому сектору — их прибыль составила 77% от совокупного финансового результата банковской системы России.

    Автор: Валентин Меликов
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