Рентабельность российских банков выросла после зачистки, проведенной ЦБ

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Москва, 2 октября. По мнению аналитиков банковского сектора, политика зачистки, проводимая Центробанком, позволила улучшить средние финансовые показатели российских банков, повысить их рентабельность и вывести с рынка банки, которые использовали непрозрачные схемы. При этом постепенно процесс отзыва лицензий у российских банков замедляется и ЦБ начинает чаще прибегать к процедуре санации.

«Прореживание» банков улучшило качество активов и их рентабельность, — уверены эксперты из Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. — Недобросовестные банки уходят, а вместе с ними покидают рынок и их недобросовестные компании-клиенты».

Как отмечают «Известия», рентабельность активов банковского сектора в России в 2017 году выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом — с 0,6% до 1,7%. Госбанки при этом продемонстрировали рост выше, чем в среднем по банковскому сектору — их прибыль составила 77% от совокупного финансового результата банковской системы России.