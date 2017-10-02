В параде Победы впервые будут участвовать боевые машины поддержки танков «Терминатор»

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Москва, 2 октября. В параде Победы на Красной площади в 2018 году впервые пройдет колонна боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщают «Известия».

По данным издания, в параде Победы будут участвовать принятые на вооружение «Терминаторы» серийного производства. Предварительное решение об этом в Минобороны уже принято, окончательно вопрос решится после поступления на вооружение первых серийных БМПТ. О том, сколько «Терминаторов» будет в колонне, пока не сообщается.

Напомним, «Терминатор» создан на базе танка Т-72 и предназначен для поддержки танковых соединений на поле боя. Наиболее эффективной БМПТ будет в условиях городских боев и при прорывах долговременных укреплений.