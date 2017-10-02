Памятник народному артисту СССР Кобзону открыли в Забайкалье

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Агинск, 2 октября. Памятник на Аллее Героев в поселке Агинское Забайкальского края установили народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, Кобзон представляет в Госдуме России интересы региона в течение 20 лет.

Отмечается, что бюст Кобзона находится рядом с бюстами «Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову и Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву».

Также в администрации подчеркнули, что на установку и изготовление бюста было выделено 3,3 миллиона рублей.