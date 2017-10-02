«ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили фоновое прослушивание музыки

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Москва, 02 октября. Администрации социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели ограничения на длительность фонового прослушивания музыки.

Как сообщает TJ со ссылкой на UMA, с 1 октября пользователи могут слушать музыку через приложения при заблокированном экране, то есть в фоновом режиме, не более одного часа в сутки.

Для того чтобы снять всяческие ограничения и слушать любимые треки сколько угодно времени, надо оформить платную подписку, стоимость которой составляет 149 рублей ежемесячно.

Как пояснили специалисты, ограничения для пользователей в плане прослушивания музыки через приложения ввелись после того, как администрации соцсетей достигли договоренностей с правообладателями.

Добавим, что на веб-версии «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничения не распространяется.

