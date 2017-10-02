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Политика
Сенатор рассказал, когда США выведут войска из Афганистана
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    Сенатор рассказал, когда США выведут войска из Афганистана

    6:48  2 Октября 2017
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    Сенатор рассказал, когда США выведут войска из Афганистана

    Вашингтон, 2 октября. Американские военные будут находиться в Афганистане на протяжении следующих десяти лет, заявил возглавляющий комитет по иностранным делам сенатор-республиканец Боб Коркер.

    По мнению политика, Вашингтону следует определить, какие цели и задачи США преследуют в Афганистане. Коркер посоветовал руководству страны укрепить власть в Кабуле и постепенно передавать ей ответственность за судьбу страны.

    Как пишут западные СМИ, сенатор также напомнил о плачевном состоянии афганской экономики. Он уточнил, что ВВП государства не хватит на финансирование собственных сил безопасности.

    Сенатор рассказал, когда США выведут войска из Афганистана

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #афганистан
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