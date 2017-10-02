Австрийский политик: ЕС следует признать итоги референдума в Крыму

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Москва, 2 октября. Референдум в Крыму, как и в Каталонии, проводился на основе права на самоопределение, и его исход был предельно ясен.

Об этом заявил лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. По словам политика, ЕС следует признать итоги народного голосования на полуострове. В ином случае Штрахе посоветовал Евросоюзу потребовать повторного проведения референдума под международным контролем.

Как передает телеканал ORF, политик посоветовал не подливать масла в огонь.