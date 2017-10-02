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Общество
Ученые рассказали, как похудеть с помощью кофе и масла
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    Ученые рассказали, как похудеть с помощью кофе и масла

    6:36  2 Октября 2017  /обновлено: 6:40  02 Октября 2017
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    Ученые рассказали, как похудеть с помощью кофе и масла

    Вашингтон, 2 октября. Кофе с небольшим количеством сливочного масла благотворно влияет на обмен веществ и может способствовать похудению. К такому выводу пришли ученые из Университета биологических исследований в штате Аризона.

    Исследователи отмечают, что для наилучшего эффекта на чашку кофе должно приходиться не более 10 гр. масла. А вот от сахара исследователи предлагают отказаться. Совмещать масло и чай специалисты также не советуют, так как содержащийся в чайных листьях тиамин не расщепляет жир.

    Напомним, ранее стало известно об изобретении сжигающего жир пластыря. Новинка уже показала эффективность в экспериментах на мышах, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #ученые #лишнийвес #похудение
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