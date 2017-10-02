Ученые рассказали, как похудеть с помощью кофе и масла

В Избранное

Вашингтон, 2 октября. Кофе с небольшим количеством сливочного масла благотворно влияет на обмен веществ и может способствовать похудению. К такому выводу пришли ученые из Университета биологических исследований в штате Аризона.

Исследователи отмечают, что для наилучшего эффекта на чашку кофе должно приходиться не более 10 гр. масла. А вот от сахара исследователи предлагают отказаться. Совмещать масло и чай специалисты также не советуют, так как содержащийся в чайных листьях тиамин не расщепляет жир.

Напомним, ранее стало известно об изобретении сжигающего жир пластыря. Новинка уже показала эффективность в экспериментах на мышах, сообщает Газета.ru.