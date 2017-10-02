Захарова: Соединенные Штаты развернули кампанию против российских СМИ

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Москва, 02 октября. Власти США развернули полномасштабную кампанию против российских средств массовой информации. Об этом заявила накануне вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявление Захаровой прозвучало в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер». В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала в числе неугодных США СМИ – телеканал Russia Today и агентство ТАСС.

«То же самое и в отношении других информационных газет, и вообще в принципе наших журналистов: уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные действия американской стороны есть не что иное, как большая ошибка. Мария Захарова отметила, что Россия, со своей стороны, никогда не вела себя подобным образом.