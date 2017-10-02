Захарова: Соединенные Штаты развернули кампанию против российских СМИ
Москва, 02 октября. Власти США развернули полномасштабную кампанию против российских средств массовой информации. Об этом заявила накануне вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заявление Захаровой прозвучало в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер». В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала в числе неугодных США СМИ – телеканал Russia Today и агентство ТАСС.
«То же самое и в отношении других информационных газет, и вообще в принципе наших журналистов: уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — сказала Захарова.
По ее словам, подобные действия американской стороны есть не что иное, как большая ошибка. Мария Захарова отметила, что Россия, со своей стороны, никогда не вела себя подобным образом.