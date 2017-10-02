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Технологии
Новую операционную систему для самолетов разрабатывают в России
Технологии
Новую операционную систему для самолетов разрабатывают в России
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    Новую операционную систему для самолетов разрабатывают в России

    6:22  2 Октября 2017
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    Новую операционную систему для самолетов разрабатывают в России

    Москва, 2 октября. В России готовится запуск операционной системы (ОС) для пассажирских самолетов. Об этом со ссылкой на Минпромторг сообщают «Известия».

    По данным издания, разработку начал Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС). Новая операционная система не будет привязана к определенной модели пассажирских самолетов, но в первую очередь разработчики ориентируются на новый российский лайнер МС-21. Разрабатывается ОС по заказу Минпромторга России, сертификат на разработку планируется получить в конце 2019 года.

    В министерстве отметили, что в настоящее время на российских самолетах эксплуатируются иностранные операционные системы реального времени (ОСРВ). Но из-за  санкционной политики запада существуют «очевидные риски» их использования.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #авиация
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