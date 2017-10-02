Эксперты составили топ-10 неполадок авто, которые нельзя игнорировать

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Москва, 02 октября. Специалисты автомобильной промышленности составили рейтинг неполадок автомобилей, на которые нужно обращать внимание и тут же их устранять.

Как сообщает портал Авторамблер, первое, на что должны реагировать автолюбители – контрольные лампы, которые должны находиться всегда в работоспособном состоянии и сигнализировать о тех или иных проблемах.

Второе, на что должны обращать внимания хозяева авто – надлежащее состояние тормозной системы, малейший сбой в которой может привести к самым что ни на есть катастрофическим последствиям.

На третьем месте своеобразного рейтинга исправностей авто – рулевое управление. Кроме того, в топ-10 критических неполадок авто попали ходовая часть, система охлаждения, топливная система, коробка передач.