Сирия: российские специалисты запустят мукомольный завод в Хомсе к концу года

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Хомс (Сирия), 2 октября. Специалисты из России до конца этого года запустят самый крупный на территории Сирии завод по переработке муки.

По словам директора проекта с российской стороны Магомеда Мазукбазова, мельница будет построена в сирийской провинции Хомс.

«Это полностью автоматизированная мельница. Монтажные работы завершим к новому году. Комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки», — рассказал РИА Новости Мазурбазов.

Соглашение о запуске мукомольного завода было заключено в 2015 году. На данный момент завершено более 85% работ, сейчас специалисты занимаются установкой и отладкой оборудования.

