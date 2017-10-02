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Сирия: российские специалисты запустят мукомольный завод в Хомсе к концу года
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    Сирия: российские специалисты запустят мукомольный завод в Хомсе к концу года

    6:15  2 Октября 2017
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    Сирия: российские специалисты запустят мукомольный завод в Хомсе к концу года

    Хомс (Сирия), 2 октября. Специалисты из России до конца этого года запустят самый крупный на территории Сирии завод по переработке муки.

    По словам директора проекта с российской стороны Магомеда Мазукбазова, мельница будет построена в сирийской провинции Хомс.

    «Это полностью автоматизированная мельница. Монтажные работы завершим к новому году. Комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки», — рассказал РИА Новости Мазурбазов.

    Соглашение о запуске мукомольного завода было заключено в 2015 году. На данный момент завершено более 85% работ, сейчас специалисты занимаются установкой и отладкой оборудования.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #сирия
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