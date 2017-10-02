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Роскомнадзор направит мессенджерам требование зарегистрироваться у российских операторов
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    Роскомнадзор направит мессенджерам требование зарегистрироваться у российских операторов

    6:05  2 Октября 2017
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    Роскомнадзор направит мессенджерам требование зарегистрироваться у российских операторов

    Москва, 2 октября. Роскомнадзор направит в ноябре популярным в России мессенджерам официальные письма с требованиями зарегистрироваться у российских операторов связи. Об этом со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова сообщают «Известия».

    Регистрация у отечественных операторов связи прописана в российском законодательстве. Если мессенджеры откажутся исполнить требование Роскомнадзора, их ждет блокировка на территории России.

    «Основным мессенджерам, у которых наиболее крупная аудитория в России, разошлем юридически значимые письма с требованием сообщить, в какие сроки и каким образом они намерены воплотить свои обязательства по закону о мессенджерах», — заявил Жаров.

    Глава Роскомнадзора отметил, что на выполнение требований сервисам может потребоваться некоторое время, и его ведомство готово пойти на встречу. Тем немее Жаров подчеркнул, что в Роскомнадзоре «никого уговаривать не намерены».

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #роскомнадзор #мессенджеры
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