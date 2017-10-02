Власти Каталонии объявили результаты референдума о независимости

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Барселона, 2 октября. Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших во время референдума.

По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Турула, в воскресенье на голосование пришли более 2,3 миллиона человек.

«Девяносто процентов проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — рассказал глава каталанского правительства.

Против выхода из состава Испании проголосовали 7,8% респондентов, 2% бюллетелей не были заполнены, а 0,89% от общего числа бюллетеней испортили голосовавшие, сообщает «Газета.ру».

