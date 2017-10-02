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Власти Каталонии объявили результаты референдума о независимости
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    Власти Каталонии объявили результаты референдума о независимости

    6:07  2 Октября 2017
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    Власти Каталонии объявили результаты референдума о независимости

    Барселона, 2 октября. Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших во время референдума.

    По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Турула, в воскресенье на голосование пришли более 2,3 миллиона человек.

    «Девяносто процентов проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — рассказал глава каталанского правительства.

    Против выхода из состава Испании проголосовали 7,8% респондентов, 2% бюллетелей не были заполнены, а 0,89% от общего числа бюллетеней испортили голосовавшие, сообщает «Газета.ру».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #каталония #испания
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