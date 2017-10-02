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Опубликовано видео пожара в двигателе самолета во время полета в Иркутск
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    Опубликовано видео пожара в двигателе самолета во время полета в Иркутск

    6:04  2 Октября 2017
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    Опубликовано видео пожара в двигателе самолета во время полета в Иркутск

    Иркутск, 02 октября. В Сети на видеохостинге YouTube появился ролик с шокирующими кадрами пожара в одном из двигателей пассажирского самолета.

    Как сообщает RT, инцидент на находившимся в воздухе лайнере, который летел в Иркутск, имел место быть еще в субботу 30 сентября. Один из пассажиров снял на камеру смартфона языки пламени, которые вырывались из двигателя, а чуть позднее опубликовал их в Интернете.

    Как говорится в описании к видео, в двигателе был пожар, впрочем, некоторые комментаторы предположили, что это не что иное, как помпаж. Впрочем, что же стало причиной воздушного инцидента, выяснят специалисты.

    Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал. Имевший неполадки лайнер вернулся в пункт вылета, а пассажиры рейса были отправлены в Иркутск запасным бортом.

    Автор: Константин Терехов
    #иркутск #ан-148
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