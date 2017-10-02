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«Крым» стал лидером проката в России и СНГ в премьерный уикэнд
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    «Крым» стал лидером проката в России и СНГ в премьерный уикэнд

    5:50  2 Октября 2017
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    «Крым» стал лидером проката в России и СНГ в премьерный уикэнд

    Москва, 2 октября. Лента Алексея Пиманова «Крым» вышла в лидеры проката в России и СНГ, собрав в первый уикэнд более 161 млн рублей. Данные приводит портал «Кинобизнес сегодня».

    Немного от «Крыма» отстал шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо». Фильм Мэтью Вона собрал на минувших выходных 151,3 млн рублей. На третьем месте в рейтинге оказался мультфильм «Лего Ниндзяго Фильм», собравший 48,3 млн рублей. 

    Триллер по роману Стивена Кинга «Оно» с 43,8 млн рублей занял четвертую строчку списка, на пятой разместился собравший 37,9 млн рублей триллер «Наемник».

    Напомним, ранее звезда фильма «Такси», француз Сами Насери объявил, что свой следующий фильм может снять в Крыму. Насери подчеркнул, что не боится возможных санкций из-за визита на полуостров, сообщает Газета.ru.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #крым #фильм #прокат
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