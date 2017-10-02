ИГ взяло ответственность за убийство женщин на вокзале Марселя

В Избранное

Марсель, 02 октября. Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ1 взяла на себя ответственность за атаку на вокзале во французском Марселе. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Напомним, что накануне днем злоумышленник, вооруженный ножом, стал нападать на случайных прохожих на железнодорожном вокзале города. В итоге погибли две женщины, еще четыре человека получили ранения.

Нападавший был ликвидирован силами полиции. Вокзал на четыре часа был закрыт, движение поездов на это время было остановлено.



1 Организация запрещена на территории РФ.