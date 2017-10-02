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ОБСЕ может посетить Крым во время президентских выборов в 2018 году
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    ОБСЕ может посетить Крым во время президентских выборов в 2018 году

    5:32  2 Октября 2017
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    ОБСЕ может посетить Крым во время президентских выборов в 2018 году

    Москва, 2 октября. На президентских выборах 2018 года Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ может вести мониторинг в Крыму. Об этом сообщают «Известия».

    Издание отмечает, что окончательное решение бюро примет, если необходимость в этом увидит миссия по оценке потребностей. Миссия прибудет в Россию в декабре текущего года, в ее планы входит выбор оптимальной формы наблюдения и изучение «политического контекста» предстоящих выборов.

    «Миссия подготовит свои рекомендации и затем разработает план по размещению наблюдателей в России. Охвачены будут только те регионы, где предусмотрено наблюдение», — цитирует ответ представителя БДИПЧ издание.

    В ЦИК России «Известиям» заявили, что мотивация БДИПЧ ОБСЕ может быть связана с желанием «зафиксировать как можно больше нарушений». В будущем на Западе «это будут использовать как аргумент нелегитимности российских выборов».

    Автор: Виталий Малясев
    #выборы #россия #обсе #крым
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