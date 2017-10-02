Миссия США и Дании выполнит над Россией наблюдательный полет

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Москва, 02 октября. На этой неделе состоится наблюдательный полет над территорией России совместной миссии Соединенных Штатов и Дании.

Как сообщили в министерстве обороны РФ, мероприятие пройдет в срок со 2 по 7 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полет пройдет на самолете США ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

«В ходе выполнения полета российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения», — отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Добавим, что при этом на воздушном судне не будет установлено какое-либо оружие, а все оборудование для ведения наблюдения прошло аттестацию. Маршрут заранее был согласован с российской стороной.