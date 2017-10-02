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Миссия США и Дании выполнит над Россией наблюдательный полет
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    Миссия США и Дании выполнит над Россией наблюдательный полет

    5:31  2 Октября 2017
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    Миссия США и Дании выполнит над Россией наблюдательный полет

    Москва, 02 октября. На этой неделе состоится наблюдательный полет над территорией России совместной миссии Соединенных Штатов и Дании.

    Как сообщили в министерстве обороны РФ, мероприятие пройдет в срок со 2 по 7 октября  в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полет пройдет на самолете США ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

    «В ходе выполнения полета российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения», — отмечается в сообщении российского военного ведомства.

    Добавим, что при этом на воздушном судне не будет установлено какое-либо оружие, а все оборудование для ведения наблюдения прошло аттестацию. Маршрут заранее был согласован с российской стороной.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #мо рф #дания #ос-135б
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