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Киев, 02 октября. Под Винницей в результате взрывов на военных складах было уничтожено больше разного рода боеприпасов, чем ВСУ истратили в Донбассе за три года конфликта.

Па данным украинского телеканала ТСН, в итоге ЧП, случившегося на складах вечером 26 сентября, было уничтожено порядка 32 тысяч тонн снарядов, стоимость которых оценивается в 800 миллионов долларов.

При этом за три года действий киевских силовиков в Донбассе, ВСУ в общей сложности использовали около 24 тонн боеприпасов. Всего же по данным телеканала, на плохо охраняемых складах под Винницей хранилось около 200 тысяч тонн снарядов.

Добавим, что расследованием ЧП занимается СБУ. По данным генеральной прокуратуры Украины, в ведомстве рассматривают четыре версии случившегося.