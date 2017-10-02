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Силовики изъяли 700 тыс. заполненных бюллетеней на референдуме в Каталонии — Ассанж
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    Силовики изъяли 700 тыс. заполненных бюллетеней на референдуме в Каталонии — Ассанж

    5:09  2 Октября 2017
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    Силовики изъяли 700 тыс. заполненных бюллетеней на референдуме в Каталонии — Ассанж

    Лондон, 2 октября. Около 700 тысяч заполненных бюллетеней изъяли испанские силовики во время референдума о суверенитете Каталонии. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

    «Порядка 700 тыс. заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов», — написал Ассанж.

    Напомним, ранее власти автономии заявили, что более 90% участников референдума высказались за независимость Каталонии от Испании. Всего в голосовании приняли участие 2,2 млн жителей автономии, сообщает RT.

     

    Автор: Виталий Малясев
    #ассанж #каталония #wikileaks #испания #референдум
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