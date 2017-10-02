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Лондон, 2 октября. Около 700 тысяч заполненных бюллетеней изъяли испанские силовики во время референдума о суверенитете Каталонии. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«Порядка 700 тыс. заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов», — написал Ассанж.

Some 700,000 completed ballots were seized by Spanish forces and not included in the count. — Julian Assange ???? (@JulianAssange) October 1, 2017

Напомним, ранее власти автономии заявили, что более 90% участников референдума высказались за независимость Каталонии от Испании. Всего в голосовании приняли участие 2,2 млн жителей автономии, сообщает RT.