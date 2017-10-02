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Украина
Украинская интеллигенция выступила в защиту российского культурного центра в Киеве
Украина
Украинская интеллигенция выступила в защиту российского культурного центра в Киеве
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    Украинская интеллигенция выступила в защиту российского культурного центра в Киеве

    4:53  2 Октября 2017
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    Украинская интеллигенция выступила в защиту российского культурного центра в Киеве

    Киев, 2 октября. Представители украинской интеллигенции выступили за сохранение Российского центра культуры и науки в Киеве. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал украинский писатель Ян Таксюр.

    Обращение группа интеллигенции направила в Верховную раду Украины и ряд международных правозащитных организаций. Ян Таксюр называл решение о закрытии Центра незаконным, а причины, по котором это происходит, надуманными.

    Напомним, ранее депутаты Верховной Рады предложили денонсировать договор об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров между Россией и Украиной. Гнев нардепов вызвала образовательная поездка украинских школьников в Москву и Санкт-Петербург. К разбирательству в ситуации тогда привлекли министерство образования и Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #киев #украина #культура #интеллигенция
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