Французский журналист призвал правительство не повторять ошибки Испании в Каталонии

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Париж, 2 октября. Французский журналист Венсан де Бернарди считает, что Корсика может потребовать суверенитета от Франции по примеру испанской Каталонии. Мнение репортера приводит RT.

Журналист отметил, что президент Испании Маориньо Рахой занял жесткую позицию по отношению к сторонникам независимости Каталонии. С 2011 года попытки диалога с ними практически не предпринимались. А после того, как в 2014 году 80% жителей автономии проголосовали за независимости от Испании, диалог Мадрида с Барселоной стал носить «хаотический» характер.

Венсан де Бернарди отметил, что Франции нужно проанализировать опыт Испании перед намеченными на декабрь 2017 года территориальными выборами на Корсике. По словам журналиста, националисты имеют на них все шансы на успех.

Венсан де Бернарди отметил, что Франция может избежать повторения ситуации в Испании, заранее начав конструктивный диалог с выборными должностными лицами от территориальной общины.