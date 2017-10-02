После 2 октября клиентов «ВИМ-Авиа» начнут вывозить по штатному расписанию

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Москва, 2 октября. Перевозки пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» начнут осуществляться в штатном режиме после 2 октября. Об этом на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров проблемной компании заявил глава Минтранса России Максим Соколов.

«Все пассажиры с датой вылета после 2 октября будут перевозиться согласно графику, согласно расписанию компании. Оно войдет в плановый, штатный режим», — заявил Соколов.

Министр отметил, что на утро понедельника количество клиентов «ВИМ-Авиа», у которых просрочена дата вылета, будет менее двух тысяч.

Напомним, испытывающая финансовые трудности авиакомпания 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных рейсов. Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд рублей, сообщает Газета.ru.