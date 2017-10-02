Пассажирка скончалась во время рейса Москва-Уфа

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Москва, 2 октября. На борту самолета, летящего из Москвы в Уфу, скончалась пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления СУ на транспорте Следственного комитета, через 30 минут после взлета воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

«По предварительным данным, сегодня около 15 часов в аэропорту Внуково города Москвы через 30 минут после взлета совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс сообщением «Москва — Уфа», — рассказала официальный представитель ведомства Елена Марковская.

Известно, что скончавшейся пассажирке было 54 года. В настоящее время выясняются подробности инцидента, передает «Газета.ру».