После жалобы Собянину в квартире Малахова включили отопление

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Москва, 2 октября. После жалобы мэру Москвы Сергею Собянину в квартире телеведущего Андрея Малахова дали отопление. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Андрей Малахов в социальной сети обратился к Собянину с просьбой включить отопление.

«Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть», — написал телеведущий.

Спустя пару часов Малахов поблагодарил градоначальника за включенное отопление и назвал Сергея Собянина своим мэром.

Напомним, накануне телеканал «360» сообщил, что отопление дали в 65% домов в Москве.