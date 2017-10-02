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Общество
После жалобы Собянину в квартире Малахова включили отопление
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    После жалобы Собянину в квартире Малахова включили отопление

    3:07  2 Октября 2017
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    После жалобы Собянину в квартире Малахова включили отопление

    Москва, 2 октября. После жалобы мэру Москвы Сергею Собянину в квартире телеведущего Андрея Малахова дали отопление. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Андрей Малахов в социальной сети обратился к Собянину с просьбой включить отопление.

    «Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть», — написал телеведущий.

    Спустя пару часов Малахов поблагодарил градоначальника за включенное отопление и назвал Сергея Собянина своим мэром.

    Напомним, накануне телеканал «360» сообщил, что отопление дали в 65% домов в Москве.

    Автор: Виталий Малясев
    #москва #собянин #отопление #малахов
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