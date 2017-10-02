После жалобы Собянину в квартире Малахова включили отопление
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Москва, 2 октября. После жалобы мэру Москвы Сергею Собянину в квартире телеведущего Андрея Малахова дали отопление. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Андрей Малахов в социальной сети обратился к Собянину с просьбой включить отопление.
«Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть», — написал телеведущий.
Спустя пару часов Малахов поблагодарил градоначальника за включенное отопление и назвал Сергея Собянина своим мэром.
Вы мой мэр, @MosSobyanin ! Все заработало! Тепло пошло! #телефонное право #москва pic.twitter.com/U24Rn9mHCo— Андрей Малахов (@a_malahov) October 1, 2017
Напомним, накануне телеканал «360» сообщил, что отопление дали в 65% домов в Москве.