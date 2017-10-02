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Рэпер Гнойный был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»
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    Рэпер Гнойный был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

    2:58  2 Октября 2017
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    Рэпер Гнойный был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

    Москва, 2 октября. Российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Гнойный, был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма.

    В описании на сайте написано, что Машнов «сознательно нарушил государственную границу Украины», а также участвовал в «попытках легализации аннексии Крыма», пишет телеканал «360».

    Напомним, что сайт «Миротворец» известен своим скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев республик Донбасса, а также других граждан. Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович подвергла публикации «Миротворца» критике, указав, что они ставят под угрозу безопасность журналистов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #миротворец #гнойный
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