Рэпер Гнойный был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

В Избранное

Москва, 2 октября. Российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Гнойный, был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма.

В описании на сайте написано, что Машнов «сознательно нарушил государственную границу Украины», а также участвовал в «попытках легализации аннексии Крыма», пишет телеканал «360».

Напомним, что сайт «Миротворец» известен своим скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев республик Донбасса, а также других граждан. Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович подвергла публикации «Миротворца» критике, указав, что они ставят под угрозу безопасность журналистов.