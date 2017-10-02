Сирия: «Тахрир аш-Шам» теряет сторонников в Идлибе

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Багдад, 2 октября. Террористическая организация HTS («Хаят Тахрир аш-Шам», запрещена на территории РФ) теряет сторонников в Идлибе.

Действующий в пригородах Идлиба батальон «Аль Сидик» объявил о выходе из состава «Хаят Тахрир аш-Шам». В HTS батальон вступил в феврале 2017 года, отколовшись от группировки «Ахрар аль-Шам». Об этом в микроблоге Twitter сообщает Иван Сидоренко.

Ранее сообщалось, что боевики «Хаят Тахрир аш-Шам» ведут бои с правительственными восками и их сторонниками в районе Замкала в Восточной Гуте Дамаска. Также террористы периодически открывают огонь по мирным жителям в столице Сирии. В районе Аль-Дувела из-за обстрела боевиков пострадали два человека.

Напомним, сегодня стало известно, что в «Хаят Тахрир аш-Шам» сменилось руководство. Группировку возглавил руководящий запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 Абу Мухаммад Аль-Джулани.

1 Организация запрещена на территории РФ.