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Сирия: «Тахрир аш-Шам» теряет сторонников в Идлибе
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    Сирия: «Тахрир аш-Шам» теряет сторонников в Идлибе

    2:50  2 Октября 2017
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    Сирия: «Тахрир аш-Шам» теряет сторонников в Идлибе

    Багдад, 2 октября. Террористическая организация HTS («Хаят Тахрир аш-Шам», запрещена на территории РФ) теряет сторонников в Идлибе.

    Действующий в пригородах Идлиба батальон «Аль Сидик» объявил о выходе из состава «Хаят Тахрир аш-Шам». В HTS батальон вступил в феврале 2017 года, отколовшись от группировки «Ахрар аль-Шам».  Об этом в микроблоге Twitter сообщает Иван Сидоренко.

    Ранее сообщалось, что боевики «Хаят Тахрир аш-Шам» ведут бои с правительственными восками и их сторонниками в районе Замкала в Восточной Гуте Дамаска. Также террористы периодически открывают огонь по мирным жителям в столице Сирии. В районе Аль-Дувела из-за обстрела боевиков пострадали два человека.  

    Напомним, сегодня стало известно, что в  «Хаят Тахрир аш-Шам» сменилось руководство. Группировку возглавил руководящий запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 Абу Мухаммад Аль-Джулани.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #идлиб #тахрир аль-шам
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