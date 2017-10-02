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Политика
Около 90% участников референдума в Каталонии проголосовали за независимость
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    Около 90% участников референдума в Каталонии проголосовали за независимость

    2:37  2 Октября 2017  /обновлено: 2:59  02 Октября 2017
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    Около 90% участников референдума в Каталонии проголосовали за независимость

    Барселона, 2 октября. 90% проголосовавших на референдуме в Каталонии высказались за отделение региона от Испании. Об этом сообщает официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул.

    По его словам, в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллионов, имевших право голоса.

    «Девяносто процентов проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — сообщил он.

    На данный момент еще не подсчитаны около 50 тысяч голосов, пишет RT.

    По предварительным данным, 7,8% проголосовавших высказались против независимости, 2% опустили в урны пустые бюллетени, и еще 0,89% бюллетеней были испорчены.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #каталония #испания #референдум #голосование
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