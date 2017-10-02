Около 90% участников референдума в Каталонии проголосовали за независимость
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Барселона, 2 октября. 90% проголосовавших на референдуме в Каталонии высказались за отделение региона от Испании. Об этом сообщает официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул.
По его словам, в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллионов, имевших право голоса.
«Девяносто процентов проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — сообщил он.
На данный момент еще не подсчитаны около 50 тысяч голосов, пишет RT.
По предварительным данным, 7,8% проголосовавших высказались против независимости, 2% опустили в урны пустые бюллетени, и еще 0,89% бюллетеней были испорчены.
???? Resultats del Referèndum de #1OCT pic.twitter.com/2jGFL1xLz1— Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017