Около 90% участников референдума в Каталонии проголосовали за независимость

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Барселона, 2 октября. 90% проголосовавших на референдуме в Каталонии высказались за отделение региона от Испании. Об этом сообщает официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул.

По его словам, в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллионов, имевших право голоса.

«Девяносто процентов проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — сообщил он.

На данный момент еще не подсчитаны около 50 тысяч голосов, пишет RT.

По предварительным данным, 7,8% проголосовавших высказались против независимости, 2% опустили в урны пустые бюллетени, и еще 0,89% бюллетеней были испорчены.