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Экономика
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Украина
Вассерман прокомментировал принятый на Украине закон об образовании
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    Вассерман прокомментировал принятый на Украине закон об образовании

    2:23  2 Октября 2017
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    Вассерман прокомментировал принятый на Украине закон об образовании

    Москва, 2 октября. Принятый украинскими властями закон об образовании нарушает европейские соглашения о правах народов, заявил публицист Анатолей Вассерман.

    По мнению публициста, украинское правительство, подписав новый закон об образовании, нарушило европейские соглашения, касающиеся прав народов. Также Вассерман отметил, что русские никак не могут считаться меньшинством на Украине.

    «До государственного переворота 2014 года пятеро граждан Украины из шести говорили на русском», – напомнил публицист.

    Напомним, что 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, сокращающий возможность обучения на языках национальных меньшинств страны. Ряд стран, включая Венгрию, Румынию и Россию подвергли документ резкой критике.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #вассерман #образование
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