Глава Каталонии считает, что народ Каталонии добился права на суверенитет

В Избранное

Барселона, 2 октября. Жители Каталонии добились права на суверенитет, проголосовав на референдуме. Об этом заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

«Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли свое право на суверенитет», — заявил Пучдемон.

Глава Каталонии подчеркнул, что в ближайшие дни результаты плебисцита будут преданы в парламент автономии. Окончательно решение в соответствии с законом о референдуме примут парламентарии.

Пучдемон также отметил, что в день проведения референдума в Каталонии испанские полицейские нарушали права человека. Глава автономии выразил надежду, что Европейский союз не сможет больше игнорировать ситуацию в Каталонии. Тем не менее, Пучдемон заявил, что автономия готова к диалогу с Испанией.

Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Испанское правительство его не признало, полиция пыталась сорвать проведение референдума. В столкновениях с силовиками пострадали 844 человека, сообщает Газета.ru.