Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
После 2 октября клиентов «ВИМ-Авиа» начнут вывозить по штатному расписанию
Весь мир
Глава Каталонии считает, что народ Каталонии добился права на суверенитет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Каталонии считает, что народ Каталонии добился права на суверенитет

    2:21  2 Октября 2017  /обновлено: 2:25  02 Октября 2017
    37

    Глава Каталонии считает, что народ Каталонии добился права на суверенитет

    Барселона, 2 октября. Жители Каталонии добились права на суверенитет, проголосовав на референдуме. Об этом заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

    «Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли свое право на суверенитет», — заявил Пучдемон.

    Глава Каталонии подчеркнул, что в ближайшие дни результаты плебисцита будут преданы в парламент автономии. Окончательно решение в соответствии с законом о референдуме примут парламентарии.

    Пучдемон также отметил, что в день проведения референдума в Каталонии испанские полицейские нарушали права человека. Глава автономии выразил надежду, что Европейский союз не сможет больше игнорировать ситуацию в Каталонии. Тем не менее, Пучдемон заявил, что автономия готова к диалогу с Испанией.

    Глава Каталонии считает, что народ Каталонии добился права на суверенитет

    Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Испанское правительство его не признало, полиция пыталась сорвать проведение референдума. В столкновениях с силовиками пострадали 844 человека, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #каталония #испания #референдум #суверенитет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106278

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29745

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43839

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24815

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9350
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        596
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        219
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        1968
        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        13:27   1 Октября 2017
        951