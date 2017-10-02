Путин обсудит с Бердымухамедовым вопросы сотрудничества России и Туркмении

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Ашхабад, 2 октября. Основной темой встречи российского лидера Владимира Путина с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым станут вопросы двустороннего сотрудничества.

По сообщению пресс-службы Кремля, главы государств также затронут региональные вопросы.

«По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Последний раз российский лидер приезжал в Туркмению пять лет назад. Гурбангулы Бердымухамедов приезжал в Россию год назад. За последний год политики три раза проводили телефонные переговоры, сообщает «Газета.ру».

