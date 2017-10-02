Названы пять лучших смартфонов сентября

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Санкт-Петербург, 2 октября. Аналитики составили список самых популярных смартфонов на конец сентября 2017 года. В него вошли новые модели от Apple, а также смартфоны китайских производителей.

Самым популярным устройством был признан iPhone X, чьи продажи начнутся в начале ноября. Второе место занял iPhone 8.

Третье место занял китайский смартфон Bluboo S8, являющийся копией флагмана от Samsung, пишет «Газета.ru». Четвертое и пятое достались Meizu M6 и Xiaomi Mi MIX 2 соответственно. Первый выпущен в прочном металлическом корпусе, второй обладает крупным шестидюймовым дисплеем и камерой со вставкой из золота.