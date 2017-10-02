Ответственность за нападение на прохожих в Марселе взяло на себя ИГ

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Марсель, 2 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих возле центрального вокзала Марселя Сен-Шарль.

Заявление террористов было опубликовано в Сети на одном из подконтрольных им ресурсов.

Напомним, что в результате нападения вооруженного ножом мужчины погибли две женщины. Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции на месте.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон ранее отмечал, что не исключает версию теракта, однако подтвердить ее он не смог. Сейчас расследованием инцидента занят антитеррористический отдел прокуратуры Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на прохожих у марсельского вокзала варварской атакой.

1 Организация запрещена на территории РФ.