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Смертельно раненного в Сирии полковника ВКС РФ похоронят на этой неделе
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    Смертельно раненного в Сирии полковника ВКС РФ похоронят на этой неделе

    1:16  2 Октября 2017
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    Смертельно раненного в Сирии полковника ВКС РФ похоронят на этой неделе

    Москва, 2 октября. Похороны командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина пройдут уже во вторник или в среду. Об этом сообщают представители ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник».

    Как пишет РИА Новости, похороны Федянина, пройдут в ближайшие дни: 3-го или 4-го октября.

    Напомним, что полковник Федянин принимал участие в операциях по доставке гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Хама. Его автомобиль был подорван на фугасе террористов; сам Федянин получил тяжелые ранения. Его экстренно доставили в Москву для оказания медицинской помощи, однако он скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #вкс рф #федянин
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