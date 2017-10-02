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Сирия: лидер SDF отказался передать город Табка сирийским властям
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    Сирия: лидер SDF отказался передать город Табка сирийским властям

    1:08  2 Октября 2017
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    Сирия: лидер SDF отказался передать город Табка сирийским властям

    Дамаск, 2 октября. Командующий «Демократическими силами Сирии» (SDF) Омид Кабар, выступая на похоронах бойцов, погибших в ходе освобождения Ракки, заявил, что SDF не намерены возвращать Дамаску контроль над Табкой.

    По словам Кабара, за последние несколько дней около 300 военнослужащих САА были взяты в плен силами SDF. Он подчеркнул, что не намерен отдаваться землю, «политую кровью мучеников», кому бы то ни было.

    В частности, отметил Кабара, это касается города Табка, возвращения которого требует сирийское правительство.

    «Мы никогда его не отдадим. Наши правила просты. Земля, политая кровью мучеников, принадлежит народу, и не мы не можем отдать ее кому бы то ни было», – заявил Кабара.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #курды #табка #sdf
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