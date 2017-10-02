Сирия: «Тахрир аш-Шам» возглавил главарь «Джебхат ан-Нусры»

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Дамаск, 2 октября. Главарем террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, запрещена в России) стал Абу Мухаммад Аль-Джулани, руководящий также террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Об этом сообщает источник, близкий к террористической коалиции.

Напомним, что HTS возглавляется боевиками «Джебхат ан-Нусры».Она была создана в феврале 2017 года в качестве ответа на установление режима прекращения огня в Сирии. Ее силы присутствуют с сирийских провинциях Идлиб, а также Хаме, Даръа и Эль-Кунейтре.

1 Организация запрещена на территории РФ.