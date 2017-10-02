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Французский актер Насери заявил, что не боится санкций из-за визита в Крым
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    Французский актер Насери заявил, что не боится санкций из-за визита в Крым

    0:23  2 Октября 2017
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    Французский актер Насери заявил, что не боится санкций из-за визита в Крым

    Севастополь, 2 октября. Исполнитель главной роли во франшизе «Такси» французский актер Сами Насери заявил, что не боится возможных санкций из-за посещения Крыма.

    Насери принял участие в прошедшем в Крыме «Форуме мира», организованном Всемирным благотворительны альянсом «Миротворец». Насери прибыл на форум из Москвы вместе со своим другом, французским певцом Марудом Бурави.

    «Наша душа – это душа артиста, мы думаем о мире, о человеке, поэтому ничего не будет страшно», – приводит слова Насери «Газета.ru».

    По его словам, он прибыл в Крым ради дела мира и очень доволен тем, что увидел на полуострове. Насери отметил красоту местной природы, а также заявил, что местная инфраструктура для концертной деятельности находится на высоком уровне.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #крым #насери
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